Бишкек, 19 января, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Киргизия рассчитывает до конца 2023 года подписать соглашение с Евросоюзом о расширенном сотрудничестве. Об этом 19 января заявил глава МИД республики Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции в Бишкеке.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев

«Мы готовим соглашение о расширенном сотрудничестве с Евросоюзом. В течение года, возможно, подпишем», — сказал Кулубаев.

По его словам, отсрочка подписания связана с техническими вопросами. Ранее право подписывать имел секретариат ЕС, но порядок изменился, и сейчас нужно, чтобы соглашение одобрила каждая из 27 стран ЕС.

Он добавил, что киргизской стороне сложно вести переговоры одновременно с 27 странами, а подготовка к подписанию ведётся уже более трёх лет.

Также он сообщил, что продолжается работа по подписанию аналогичного документа с США.