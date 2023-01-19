Вологда, 19 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Горно-обогатительный комбинат «Апатит», входящий в группу «ФосАгро», наращивает использование «зеленой» электроэнергии для выпуска агрохимической продукции. Как сообщает пресс-служба предприятия, в прошедшем году оно увеличило объем используемой в производстве «зеленой» электроэнергии до 300 млн киловатт-час. В 2022 году 17,8% продукции комбината было выпущено с использованием «зеленой» электроэнергии, полученной с Княжегубской ГЭС и Нива ГЭС-3 ПАО «ТГК-1».

Ninara Промзона. Апатиты

«Использование «зеленой» энергии в производственной цепочке позволяет компаниям снижать углеродный след производимой продукции, следовать принципам устойчивого развития, демонстрировать экологически ответственный подход к своему бизнесу и, тем самым, получать дополнительные конкурентные преимущества», — подчеркнул заместитель управляющего директора по сбыту электроэнергии и мощности ПАО «ТГК-1» Альфред Ягафаров. Директор кировского филиала АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Андрей Абрашитов рассказал, что горно-обогатительный комбинат, как и компания в целом, работает над снижением углеродного следа своей продукции.

Увеличение использования «зелёной» электроэнергии является частью климатической стратегии «ФосАгро», в рамках которой только по парниковым газам к 2028 году планируется снижение эмиссии на 14% от базового уровня 2018 года по всем трем охватам. При этом удельная эмиссия парниковых газов первого охвата уже снижена за период с 2018 по 2021 год на 16%, в то время как валовая эмиссия за этот период сократилась почти на 4% при непрерывном росте производства.

На производственных комплексах реализуется комплексная корпоративная программа повышения энергоэффективности, например, применяются частотные преобразователи, благодаря которым уменьшается потребляемая электродвигателями мощность и снижаются потери энергии при старте двигателей. Объекты собственной генерации электроэнергии на химических производствах компании в значительной степени работают за счёт утилизации отходящего пара сернокислотных производств. Аналогичная по принципу действия энергогенерирующая установка запущена в 2022 году в Волхове в опытно-промышленную эксплуатацию в рамках инвестиционного проекта по строительству нового завода, на 90% обеспечит потребности производства в электроэнергии.

Кроме того, «ФосАгро» в 2021 году в сотрудничестве с правительством Вологодской области и Российской академией наук (РАН) начала реализацию собственного проекта создания карбоновой фермы — территории, предназначенной для мониторинга и поглощения парниковых газов. В октябре 2022 года в Вологодской области была развёрнута первая часть углеродного полигона на площади 100 га, где высадили около 110 тыс. деревьев хвойных и лиственных пород. На его основе будут разработаны типовые решения для внедрения.