Москва, 19 января, 2023, 12:18 — ИА Регнум. На 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссёр и сценарист Николай Досталь, сообщили в четверг, 19 января, в Союзе кинематографистов.

Natalya Loginova/Global Look Press Николай Досталь

О причинах смерти не сообщается.

Николай Досталь родился 21 мая 1946 года в Москве. В 1997 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России, в 2008 году получил звание народного артиста. Имеет множество наград и премий.

Самыми известными его работами были картины «Облако-рай», «Раскол», «До свидания, мальчики».

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