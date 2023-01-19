Берн, 19 января, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что система ПВО является слабым местом Украины. Об этом украинский лидер заявил во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Система противовоздушной обороны — это слабое место у нас», — заявил он.

Напомним, что в октябре прошлого года Зеленский признался, что у Киева имеется лишь 10% от необходимого числа систем противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель журнала The American Conservative и бывший помощник 40-го президента США Дуг Бэндоу заявил, что США должны пересмотреть свои приоритеты на фоне украинского кризиса, иначе эскалация может закончиться кошмаром.

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