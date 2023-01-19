Москва, 19 января, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Депутаты комитета Госдумы по экономполитике приняли решение направить письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой с предложениями по ряду преференций для участников специальной военной операции и жителей новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Марина Каширская ИА REGNUM Санаторий

Глава комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин («Единая Россия») поручил подготовить письмо на имя вице-премьера Голиковой с предложениями парламентариев по развитию внутреннего туризма.

«Надо на имя Голиковой написать письмо с нашими предложениями в сфере туризма. Участники специальной военной операции нуждаются в реабилитации, лечении, направим наши предложения», — сказал Топилин.

В ходе заседания зампред комитета Госдумы Надежда Школкина («Единая Россия») заявила о том, что «надо предложить жителям новых территорий, их семьям, а также участникам специальной военной операции туристические продукты, в том числе сертификаты». Также, по ее словам, «возможно, установить кешбэк и принять решение о льготах на перелеты и проезд железнодорожным транспортом».