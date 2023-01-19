Кардифф, Великобритания, 19 января, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Супружескую пару из Уэльса обвиняют в убийстве их 16-летней дочери, погибшей от «патологического ожирения» и отсутствия ухода. Об этом сообщает Daily Mail.

West Coast Surfer Избыточный вес

В октябре 2020 года жительница округа Поуис Сара Ллойд-Джонс обнаружила свою дочь Кайли мёртвой в её комнате. Вес девочки составлял 145 кг. У Кайли были различные заболевания, в том числе расщепление позвоночника, она передвигалась в инвалидной коляске.

Суд полагает, что 39-летняя Ллойд-Джонс и её муж, 45-летний Алан Титфорд, убили свою дочь в период пандемии COVID-19, позволив ей чрезмерно набрать вес. Кроме того, больную девочку бросили в комнате без должного ухода. К ней не вызывали врача, её неделями не мыли, не водили в туалет, её тело было покрыто личинками. В помещении стоял чудовищный запах.

Прежде Кайли посещала школу и даже участвовала в уроках физкультуры в инвалидной коляске. Нашли её в «условиях, не подходящих для животных», заявила в суде прокурор Кэролайн Рис.

Титфорда обвиняют в непредумышленном убийстве по грубой небрежности. Он заявил, что смерть дочери его шокировала, и виновата в смерти её мать. Однако сторона обвинения считает, что мужчина не мог не знать о состоянии дочери. Ллойд-Джонс признала свою вину по тем же обвинениям.

Судебный процесс по этому делу пока не завершён.

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