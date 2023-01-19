Вашингтон, 19 января, 2023, 11:55 — ИА Регнум. США должны пересмотреть свои приоритеты на фоне украинского кризиса, иначе эскалация может закончиться кошмаром. Об этом 19 января заявил Дуг Бэндоу, обозреватель журнала The American Conservative и бывший помощник президента США Рональда Рейгана.

Ken Cedeno — Pool via CNP/Global Look Press/Keystone Press Agency Владимир Зеленский и Джо Байдн

«Вашингтон должен решить, какие риски он готов взять на себя от имени Украины и какие украинские амбиции должен финансировать американский народ», — сказал Бэндоу.

Он добавил, что любое более весомое вмешательство Вашингтона в ситуацию может привести к вовлечению США в полноценный конфликт с Россией, что чревато неконтролируемыми последствиями.

Он напомнил, что с 2008 по 2022 год НАТО отказывался включать Киев в свой состав, что демонстрирует нежелание альянса втягивать себя в проблемы другой страны.

Бэндоу подчеркнул, что американские политики готовы лишь сражаться в чужих войнах чужими деньгами и жизнями.