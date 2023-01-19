Иваново, 19 января, 2023, 11:57 — ИА Регнум. В Иванове неизвестный застрелил 32-летнего местного жителя. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Согласно опубликованным данным, преступление было совершено на улице Кузнецова.

«Полиция и специалисты Следственного комитета работают на месте гибели человека. На улице Кузнецова погиб 32-летний мужчина», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

По данным телеграм-канала 112, неизвестный подъехал на автомобиле, открыл окно и несколько раз выстрелил в мужчину, вышедшего из магазина. От полученных повреждений россиянин скончался на месте.

Следственным управлением СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Калининградской области приговорили к четырем годам лишения свободы за пропаганду терроризма.

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