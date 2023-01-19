Санкт-Петербург, 19 января, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Температура воздуха в Петербурге утром в четверг, 19 января, достигла +5 градусов, что стало абсолютным рекордом для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания в Санкт-Петербурге

«Новый рекорд для 19 января в Санкт-Петербурге состоялся (ранее было +4,7 гр. в 2020 году)», — уточнил специалист.

По его словам, в день православного праздника Крещения петербургская погода установит еще один рекорд — по выпавшим осадкам в виде дождя и снега.

За минувшую ночь в Петербурге выпало 9,2 мм осадков, но дождь в течение большей части дня будет продолжаться, вечером перемежаясь со снегом. Предыдущий рекорд по осадкам 19 января был в 1974 году и составлял 9,3 мм.

Причиной аномальной январской погоды в Петербурге стал циклон Harto.