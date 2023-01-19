Херсон, 19 января, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали информаторов ВСУ в Херсонской области. Об этом 19 января сообщили в региональном управлении МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что задержаны двое местных жителей, которые информировали киевских боевиков о передвижении российских военных. Один их них был задержан 11 января в Геническе, второй — через два дня в Скадовском районе.

Информаторы активно общались с боевиками. В их смартфонах обнаружена переписка, подтверждающая передачу информации о расположении блокпостов, техники и личного состава.