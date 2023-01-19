Москва, 19 января, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Иностранные государства вводят все больше визовых ограничений для россиян, но стране не стоит зеркально отвечать на эти действия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 января, об этом заявил журналистам депутат Госдумы Антон Ткачёв («Новые люди»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Шенгенская виза

Ранее сообщалось, что после отмены действия соглашения об упрощённом визовом режиме между Россией и ЕС сотрудники консульств европейских стран перестали выдавать российским туристам шенгенские визы на срок более года.

«Мы не должны отвечать такой зеркальной мерой. Мы должны быть более открытые и показывать нашу культуру, что мы готовы к диалогу и приглашать, например, тех же международных специалистов, которые готовы привнести в интеллектуальный капитал нашей страны новые идеи», — сказал Ткачёв.

Парламентарий отметил, что Россия на сегодняшний день принимает граждан из более чем 60 стран в безвизовом режиме.

«Такой список должен все больше и больше развиваться», — пояснил он.