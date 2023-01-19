Минск, 19 января, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Артиллерийские подразделения региональной группировки войск России и Белоруссии приводятся в готовность к выполнению задач. Об этом 19 января сообщили в белорусском министерстве обороны.

Юрий Смитюк/ТАСС Российские войска

Отмечается, что артиллерийские подразделения шестой отдельной механизированной бригады приводятся в готовность в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания Вооружённых сил России и Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подразделения России и Белоруссии, которые входят в состав авиационного компонента региональной группировки войск, приступили к выполнению задач в ходе совместных учений.