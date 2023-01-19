Калининград, 19 января, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Жителя Калининградской области приговорили к четырем годам лишения свободы за пропаганду терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

Согласно опубликованным данным, мужчина являлся одним из лидеров местной законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он проводил проповеди среди трудовых мигрантов, а также размещал в социальных сетях видеоматериалы террористического характера.

Как сообщало ИА REGNUM, Смертельная дорожная авария произошла поздно вечером 18 января на Гостилицком шоссе под Петербургом. При столкновении гружёного брёвнами лесовоза, легкового автомобиля Skoda Rapid и микроавтобуса Ford Transit погибли два человека, еще четверо пострадали.

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