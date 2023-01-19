Киев, 19 января, 2023, 11:24 — ИА Регнум. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского террористического режима.

Bulkin Sergey Воздушная тревога

Отметим, ранее в Белоруссии стартовали совместные с Россией военные учения авиации.

В учениях задействованы все полигоны и аэродромы Вооруженных сил Белоруссии. В ходе маневров отрабатываются слаженные действия при выполнении учебно-боевых задач.

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