Минск, 19 января, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Подразделения России и Белоруссии, которые входят в состав авиационного компонента региональной группировки войск, в ходе совместного учения приступили к выполнению задач по предназначению. Об этом 19 января сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация

По ее информации, российские и белорусские военнослужащие начали выполнять задачи по предназначению в рамках проведения второго этапа совместного летно-тактического учения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко заявил, что лётно-тактические учения Белоруссии и России носят исключительно оборонительный характер.

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