Санкт-Петербург, 19 января, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Советская и российская журналистка Бэлла Куркова скончалась в ночь на 19 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя телеканала «Культура» Александра Ефимовича.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Сегодня ночью Бэлла Алексеевна скончалась в Петербурге в больнице после тяжелой болезни», — сказал он.

По словам Ефимовича, похороны и прощание с журналисткой пройдут 21 января. Другая информация не приводится.

Бэлла Куркова родилась в декабре 1935 года в Брянске, в 1959 году окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Около трёх лет проработала корреспондентом газеты «Советская Чукотка», в 1962 году перешла в детскую газету «Ленинские искры», а в 1968 году — на телевидение. Часть жизни она посвятила Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК).