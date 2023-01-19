Санкт-Петербург, 19 января, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга установили и задержали лиц, подозреваемых в нападении на 22-летнего шеф-повара ресторана доставки, уроженца Таджикистана. Предполагаемыми злоумышленниками оказались земляки потерпевшего.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Напомним, молодого мужчину, севшего к малознакомым людям в автомобиль в Кировском районе Петербурга, привезли, закрыв глаза, на некую автомойку, где избили, ограбили, похитив 50 тыс. рублей, телефон и личные вещи, а затем подвергли групповому сексуальному насилию. На следующий день его вывезли в другой район Петербурга и отпустили.

По данным «Фонтанки», в Выборгском районе Петербурга по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 55-летний гражданин Таджикистана, а также двое его сыновей в возрасте 28 и 26 лет. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела. Ранее в поле зрения правоохранителей иностранцы не попадали, все трое состоят на миграционном учёте.

Напомним, что сам потерпевший заявлял, что в нападении на него участвовали шесть человек, так что, вероятно, задержания по этому делу продолжатся.