Москва, 19 января, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Сбер отчитался об объёмах выдачи ипотеки с государственной поддержкой по итогам 2022 года. По данным аналитиков «Домклик», в прошлом году ипотечными госпрограммами воспользовались почти 250 тыс. человек, оформив льготную ипотеку на сумму в 1 трлн рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Самой востребованной в минувшем году стала программа «Господдержка»: за год жители оформили по ней 151 тыс. кредитов на общую сумму 571 млрд рублей. Государственная поддержка предоставлялась как для приобретения квартир и жилых домов на первичном рынке (под субсидируемую ставку от 7,7% годовых), так и для строительства собственного жилого дома (7,3%).

77 тысяч семей оформили в Сбере в 2022 году «Семейную ипотеку» с государственной поддержкой. Общая сумма выданных кредитов составила 350 млрд рублей. Льготные ставки по этой категории составляли от 5,3% для строительства жилого дома и от 5,7% для приобретения квартир и жилых домов на первичном рынке.

Еще ниже — от 1,5/1,7% — были субсидируемые государством ставки по «Дальневосточной ипотеке». По ней Сбер выдал 19 тыс. кредитов на 85 млрд рублей.

Относительно новой и уже очень востребованной государственной программой поддержки стала «Ипотека для IT» — за неполный год ее реализации банк уже выдал 2,4 тыс. кредитов на 19 млрд рублей. Айтишники могли рассчитывать на ставки 5% для строительства жилого дома и от 4,7% для приобретения квартир и жилых домов на первичном рынке.

Как напомнил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв, с 2023 года государство сделало условия по ряду льготных программ еще более привлекательными. «Господдержка» продлена до 1 июля 2024 года, а «Семейная ипотека» теперь распространяется на семьи с двумя и более детьми до 18 лет», — сообщил Царев.