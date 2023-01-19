Вашингтон, 19 января, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе встречи с коллегой из Германии Борисом Писториусом сделал попытку убедить его разрешить поставить Киеву танки Leopard. Об этом 19 января пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне.

(сс) U.S. Army. Gertrud Zach Немецкий танк Leopard 2

По мнению одного из собеседников агентства, Остин будет давить на Германию в связи с этим вопросом.

При этом, по мнению чиновников США, Вашингтон сможет склонить Берлин к выполнению этого требования уже до конца текущей недели, пишет СМИ.

Как передавало ИА REGNUM, по словам бывшего подполковника Армии США Дэниела Дэвиса, поддержка киевского режима может повлечь за собой серьезные последствия, которые существенно ударят по национальной безопасности США.

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