Лондон, 19 января, 2023, 11:10 — ИА Регнум. На фоне боевых действий на Украине в Великобритании значительно сократилось число желающих служить в армии, пишет обозреватель Марк Никол в статье для Daily Mail.

Lubos Pavlicek Армия Великобритании

«Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что резкое сокращение числа мужчин и женщин, начавших базовую подготовку в армии… сопровождается волной увольнений со службы», — пишет Никол.

По его словам, число новобранцев в Вооруженных силах Британии сократилось на 30%, а число подавших в отставку увеличилось на 17%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания направит Украине не только 14 танков Challenger 2, но и более 200 единиц бронетехники. По его словам, британское правительство решило «пойти дальше и быстрее в вопросе помощи» Киеву.

Об очередных поставках Киеву представители США объявят по итогам заседания, посвящённого военной поддержке Украины, которое пройдёт на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января.

Читайте также: Politico: США передадут Украине бронемашины Stryker