Берн, 19 января, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается от переговоров с президентом России Владимиром Путиным, так как сомневается в том, жив ли российский лидер. Об этом Зеленский заявил на «украинском завтраке» в Давосе.

Nathan Howard - Pool via CNP Владимир Зеленский

«Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется… телевизионщики поймут — на хромакее, где-то он появляется, я не совсем понимаю, что это он и есть», — сказал он.

Украинский президент признался, что не до конца понимает, жив ли Путин, а также он ли принимает решения.

«Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Мирные переговоры? С кем?» — добавил Зеленский.

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