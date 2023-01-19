Ярославль, 19 января, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Проверку жалобы мобилизованных на своего командира начала военная прокуратура Ярославской области по просьбе правительства региона. Об этом 19 января сообщает местный портал «ПроГород».

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Отмечается, что мобилизованные попросили разобраться в ситуации.

«Нам был дан приказ командиром роты об отступлении с позиций, т. к. нас обстреливали танки, миномёты», — говорится в обращении.

Военнослужащие рассказали, что их хотят обвинить в дезертирстве, поскольку командир роты говорит, что приказ об отступлении не отдавал.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев дал поручение военной прокуратуре провести проверку.