Москва, 19 января, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Центральный Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 18 января на сумму 3,2 млрд рублей. Такие данные опубликованы на сайте банка.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Согласно данным, на эту же сумму Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 17 января.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 января Банк России возобновил операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

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