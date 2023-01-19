* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Луганск, 19 января, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Украинские боевики предприняли попытку наступления в районе Сватово и Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом говорится в телеграм-канале «Военкоры Русской весны».

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press/Keystone Press Agency ВСУ

Согласно опубликованным данным, батальон «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие подразделения украинской армии пытаются прорвать фронт возле посёлка Новоселовское. Сообщается, что по противнику был открыт огонь из самоходных гаубиц, РСЗО и тяжелых миномётных систем.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеран ВС РФ полковник запаса Юрий Чмутин заявил, что для успешного завершения специальной военной операции на территории Украины Вооруженные силы РФ должны перейти на правый берег Днепра.

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