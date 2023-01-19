Донецк, 19 января, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Село Клещеевка под Артёмовском (до 1924 года — Бахмут) освобождено, сообщил 19 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли», — приводит слова основателя ЧВК телеграм-канал «Кепка Пригожина».

Он напомнил, что Клещеевка — один из важных пригородов Артёмовска, теперь село полностью под контролем российской стороны.

Пригожин добавил, что ВСУ у Артёмовска действуют чётко и слаженно, сообщения об их отступлении не соответствуют действительности. Но подразделения группы «Вагнер» продвигаются «метр за метром» и обязательно освободят Артёмовск.

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