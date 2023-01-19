Париж, 19 января, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) считает, что глава МИД РФ Сергей Лавров должен извиниться за сравнение политики Вашингтона в отношении Москвы с попытками Гитлера решить еврейский вопрос. Об этом 19 января говорится в заявлении конгресса.

MFA Russia Сергей Лавров

«Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством Гитлером 6 млн евреев во время Холокоста», — заявил глава ЕЕК Ариэль Музикант.

По его словам, такое сравнение искажает представление о трагедии, поэтому конгресс настоятельно требует от Лаврова объясниться.

Напомним, 18 января во время пресс-конференции Лавров заявил, что США сформировали коалицию, в которую входят почти все европейские страны, и ведут войну против России на территории Украины.

Он напомнил, что Наполеон мобилизовал против Российской империи почти всю Европу, а Гитлер — против СССР. По его словам, США поставили перед собой задачу «окончательного решения русского вопроса».

Добавим, что про евреев Лавров в своей речи не упоминал.

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