Санкт-Петербург, 19 января, 2023, 11:07 — ИА Регнум. В петербургских автосалонах покупателям предлагают автомобили иностранных брендов, в том числе только что сошедшие с конвейеров машины 2023 года выпуска, поставленные по схемам «серого импорта». В основном речь идет об автомобилях премиального сегмента, но не только, сообщает 19 января «Деловой Петербург».

Авторынок

В частности, в продаже появились выпущенные уже в 2023 году автомобили Toyota RAV4, ранее эту модель собирали на заводе в Петербурге, а также автомобили Porsche, Volkswagen и ряда других марок.

Как отмечают менеджеры автосалонов, автомобили поставляются в Россию при помощи параллельного импорта (импорт без согласия правообладателя марки) из Китая, Казахстана и через Белоруссию. При этом гарантийное обслуживание на такие машины не предоставляется.

Несмотря на то, что цены на новые иномарки значительно возросли, такие машины пользуются спросом и обеспечивают автосалонам большую прибыль за счет большой маржинальности. Автосалоны уже принимают заказы на поставку «серых» машин.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2022 года рост авторынка Петербурга в массовом сегменте обеспечили автомобили LADA и машины китайских брендов.