Берлин, 19 января, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Свыше 40% жителей Германии высказываются против поставок Украине немецких танков Leopard 2. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.

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По информации агентства, исследование проходило с 13 по 18 января, в нем приняли участие 2025 человек. Из них против поставок Leopard 2 выступили 43% респондентов, а 39% поддержали это решение.

Уточняется, что 16% участников опроса отказались выражать свое мнение по данной теме.

Как передавало ИА REGNUM, по словам генерального консула России в Стамбуле Андрея Буравова, народ Украины вынужден воевать за чужие цели, Россия же борется против преступного националистического режима.

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