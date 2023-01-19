Астана, 19 января, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел 19 января консультации по вопросу роспуска нижней палаты парламента. Об этом сообщили в пресс-службе казахского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Президент провел консультации с председателями палат парламента и премьер-министром по роспуску Мажилиса парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов (местных представительных органов — прим. ИА REGNUM)», — говорится в сообщении.

По словам Токаева, народ республики поддержал политические преобразования на референдуме.

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«В сентябрьском послании я представил график предстоящих избирательных кампаний. В соответствии с ним в ноябре 2022 года состоялись внеочередные президентские выборы, — сказал глава государства, рассказав о недавнем избрании части депутатов в верхнюю палату парламента. — Теперь нам предстоит провести выборы в Мажилис и маслихаты».

Как отметили в пресс-службе, на консультации выступили спикер Сената Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов и премьер-министр Алихан Смаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») заявил, что вероятность призыва срочников этой весной не с 18 лет, а с 21 года крайне низкая.

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