Москва, 19 января, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о создании судов и о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов, создаваемых в Херсонской области, внесли в Госдуму парламентарии во главе с Павлом Крашенинникова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Предусматривается, что отбор кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов в Херсонской области будет осуществляться на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей.

Преимущественное право на замещение должностей будут иметь те судьи, которые замещали соответствующие должности в Херсонской области на момент присоединения к России. Однако есть обязательное требование — кандидату на эту должность необходимо иметь российское гражданство и, конечно, соответствовать должностным требованиям, отметил Крашенинников.

Законопроекты устанавливают порядок проведения конкурсного отбора и сдачи квалификационного экзамена претендентами на должности судей, а также определяются полномочия Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

В 2022 году в Госдуму были внесены проекты законов о создании судов и их кадровом составе в ДНР, ЛНР и Запорожью.