Москва, 19 января, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Для успешного завершения специальной военной операции на территории Украины Вооруженные силы РФ должны перейти на правый берег Днепра. Об этом 19 января заявил ветеран ВС РФ полковник запаса Юрий Чмутин в беседе с URA.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По его словам, российским военным необходимо проделать большую работу, чтобы преодолеть водную преграду. Он подчеркнул, что форсированию Днепра мешает мощная оборонительная линия украинской армии, поэтому «пока речи об этом не идет».

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Полковник также выразил уверенность в том, что переход на правый берег является одной из стратегических задач по завершению СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вместо военной подготовки украинские военнослужащие, которые никогда в своей жизни не держали оружия в руках, выполняют хозяйственную работу, поэтому неудивительно, что многие попросту бросают свои огневые позиции.

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