Москва, 19 января, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Объем поставок российского газа в Европу, подтвержденный Украиной, составил 25,1 млн куб. метров. Об этом 19 января сообщил журналистам официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По его словам, согласно данным на 19 января российская компания осуществляет подачу газа для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», 25,1 млн куб. метров.

«Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — рассказал Куприянов.

Ранее данный показатель составлял 32,6 млн куб. метров, в результате снижение составило 23%.

Как передавало ИА REGNUM, цены на газ в Европе опустились ниже $600 впервые с августа 2021 года.

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