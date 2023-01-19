Днепропетровск, Украина, 19 января, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Власти Днепропетровска не занимаются оборудованием мест для крещенских купаний, желающие могут нырять самостоятельно и даже «утонуть». Об этом мэр украинского города Борис Филатов написал 19 января в своём телеграм-канале.

Алексей Колчин ИА REGNUM В проруби

Он выразил надежду, что в Днепропетровске не увидят «это безобразие».

«По своему усмотрению делаете, что хотите. Можете хоть утонуть», — заявил Филатов.

Он также повторил свою запись от 2020 года, в которой призывал депутатов и чиновников не заставлять окружающих наблюдать за окунанием их «бренных тел» в Днепр.

Как сообщало ИА REGNUM, Филатов также призывал жителей Украины избавиться от «советских привычек» и не готовить в Новый год салат оливье и селёдку под шубой.

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