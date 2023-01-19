Волгоград, 19 января, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Три человека погибли и девять пострадали в результате аварии с участием маршрутки и КамАЗа в Волгограде. Об этом 19 января сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

МВД России/ТАСС На месте столкновения маршрутного такси «Пежо» и грузового автомобиля «КамАЗ»

«На утро 19 января в медицинских организациях находятся девять пациентов. Женщина, 1992 года рождения, мать одного из пострадавших детей, госпитализирована в травматологическое отделение самообращением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным полиции, трое пассажиров маршрутки погибли, в том числе один ребёнок. В администрации области сообщили, что один взрослый и один ребёнок находятся в реанимации.

ДТП произошло 18 января в Кировском районе Волгограда. КамАЗ столкнулся с маршрутным такси. По предварительной информации, виновником является 19-летний водитель грузовика. Возбуждено уголовное дело.