Медведев отреагировал на заявление Запада о необходимости поражения России
Медведев: проигрыш ядерной державы в обычном конфликте может спровоцировать начало ядерной войны
Москва, 19 января, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной, написал 19 января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале.
По его словам, 20 января на базе Рамштайн в Германии «великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжёлого вооружения и ударных систем».
Встреча в Рамштайне пройдет сразу после форума в Давосе, где политики, как мантру, повторяли: «Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть», напомнил Медведев.
Он также отметил, что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, это должно быть очевидно любому человеку.
Как сообщало ИА REGNUM, боевые бронированные машины Stryker, артиллерия и боеприпасы войдут в очередной пакет военной помощи Украине от США. В пакет помощи не войдут тактические ракеты большой дальности ATACMS из-за опасений «спровоцировать» Россию. В администрации США полагают, что Киев способен «изменить динамику» боёв и без этих ракет.
Об очередных поставках Киеву представители США объявят по итогам заседания, посвящённого военной поддержке Украины, которое пройдёт на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января.
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