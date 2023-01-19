Москва, 19 января, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной, написал 19 января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/ Global Look Press/Keystone Press Agency Дмитрий Медведев

По его словам, 20 января на базе Рамштайн в Германии «великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжёлого вооружения и ударных систем».

Встреча в Рамштайне пройдет сразу после форума в Давосе, где политики, как мантру, повторяли: «Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть», напомнил Медведев.

«И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной», — написал зампредседателя Совета безопасности РФ.

Он также отметил, что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, это должно быть очевидно любому человеку.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые бронированные машины Stryker, артиллерия и боеприпасы войдут в очередной пакет военной помощи Украине от США. В пакет помощи не войдут тактические ракеты большой дальности ATACMS из-за опасений «спровоцировать» Россию. В администрации США полагают, что Киев способен «изменить динамику» боёв и без этих ракет.

Об очередных поставках Киеву представители США объявят по итогам заседания, посвящённого военной поддержке Украины, которое пройдёт на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января.

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