Берн, 19 января, 2023, 10:40 — ИА Регнум. В Швейцарии допустили использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Об этом заявил начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью Швейцарскому радио и телевидению.

Council of Europe Parliamentary Иньяцио Кассис

«Использование замороженных активов России нельзя полностью исключить, это важный источник финансов», — заявил он, добавив, что «агрессор» должен устранить нанесенный ущерб.

«Но нужно действовать в правовых рамках. В настоящее время в Швейцарии нет законодательной базы для конфискации замороженных средств», — добавил политик.

По словам Кассиса, данный вопрос обсуждается «практически во всех странах Европы и в других государствах». В частности, как отметил дипломат, тема обсуждается в Организации Объединенных Наций, Берн также поддерживает связь с Евросоюзом и странами «Большой семерки» (G7).

Ранее Банк России сообщил о случаях списания иностранных ценных бумаг со счетов российских депозитариев в иностранных структурах.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Евросовета Шарль Мишель отправился в Киев для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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