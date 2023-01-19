Москва, 19 января, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Лучшими игроками московского футбольного клуба ЦСКА в первой части сезона стали Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль. Об этом 19 января заявил вратарь команды Игорь Акинфеев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Egor Kreed Акинфеев

«Ну, вообще, Кирилл Анатольевич Набабкин. А так, наверное, Хорхе Карраскаль. Это яркий игрок», — сказал Акинфеев.

Он отметил, что от Карраскаля все ждут чего-то из ряда вон выходящего, но «чудес не бывает», и у всех бывают спады.

По его словам, если судить по технике и мастерству, то Карраскаля можно назвать лучшим игроком команды.