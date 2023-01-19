Санкт-Петербург, 19 января, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Смертельная дорожная авария произошла поздно вечером 18 января на Гостилицком шоссе под Петербургом. При столкновении гружёного брёвнами лесовоза, легкового автомобиля Skoda Rapid и микроавтобуса Ford Transit погибли два человека, еще четверо пострадали. Лесовоз в результате столкновения опрокинулся набок.

Wikimedia.org Знак аварийной остановки

По данным источника в правоохранительных органах, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с лесовозом Volvo, после чего в грузовик врезался микроавтобус, отмечает 78.ru.

На месте ДТП погибли двое мужчин, водитель и пассажир микроавтобуса. Трое пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу с тяжёлыми травмами, также пострадал водитель легкового автомобиля.

Как рассказали очевидцы в соцсети, в результате ДТП, случившегося в условиях снегопада, лесовоз опрокинулся набок, груз рассыпался по дороге.