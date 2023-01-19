Луганск, 19 января, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Вместо военной подготовки украинские военнослужащие, которые никогда в своей жизни не держали оружия в руках, выполняют хозяйственную работу, поэтому неудивительно, что многие попросту бросают свои огневые позиции. Об этом 19 января заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

Он отметил, что, только оказавшись в плену, украинские солдаты могут рассказать всю правду, при этом путь на передовую у многих почти один: повестка, полигон, передовая — это неизменный алгоритм действий командования ВСУ.

Кадыров опубликовал видео с попавшими в плен в районе Белогоровки украинскими военными, которые рассказали, что в ходе подготовки они кололи дрова, копали ямы.

«Вместо военной подготовки люди, которые никогда в своей жизни не держали оружия в руках, выполняют хозяйственную работу. Неудивительно, что многие попросту бросают свои огневые позиции», — отметил Кадыров.

Он уточнил, что у украинских военнослужащих нет ни провизии, ни оружия, ни обученных командиров.

«Эти ребята пробыли на фронте от силы два дня, после чего наши бойцы любезно их приютили. Одного даже буквально на руках из леса вынесли ввиду проблем с ногами, а уцелевшие сбежали, спасая свои шкуры. И такая картина обстоит практически везде», — добавил глава Чечни.

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Он также напомнил, что киевский режим находится на поводу у западных покровителей и готов вести борьбу до последнего украинца.

«Однако сами украинцы не особо это желание поддерживают. Впрочем, на продвижение наших войск и достижение основных целей СВО это никак не повлияет», — в заключение написал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что боевики ВСУ за сутки более 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. При этом Вооружённые силы Украины стали использовать беспилотные летательные аппараты с целью наносить удары большими снарядами.

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