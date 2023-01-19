Белгород, 19 января, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Сразу несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области попали под обстрел боевиков ВСУ, сообщил 19 января глава региона Вячеслав Гладков.

П/с губ-ра Белгородской обл/ТАСС Подготовка батальонов теробороны в Белгородской области

Так, ВСУ обстреляли хутор Балки, снарядом был разрушен частный дом, в котором никто не проживал. Взрывной волной повреждены окна в соседних домах.

Кроме того, в результате прилёта в поселке Ленинский разрушена хозпостройка частного домовладения.

«Жертв и пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 января украинские националисты пытались ударить ракетами по территории Брянской области, атаку отразила система ПВО.

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