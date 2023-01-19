Москва, 19 января, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Не хотелось бы менять еврокубки на турниры Азиатской конфедерации футбола (АФК). Об этом 19 января заявил вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Dmitry Golubovich Акинфеев

«Гимн Лиги чемпионов, конечно, не хотелось бы ни на что менять. Желательно только там пропускать поменьше», — сказал Акинфеев.

Он добавил, что европейские чемпионаты и еврокубки — более сильные турниры.

По его словам, вопрос о переходе в АФК не является прерогативой футболистов, поэтому нельзя уверенно говорить о том, что лучше: оставаться в УЕФА или переходить в АФК.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря Российский футбольный союз (РФС) объявил о создании рабочей группы по вопросу о переходе в АФК.

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