Сеул, 19 января, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи планируют ослабить ограничения в отношении финансовых рынков с целью привлечения иностранных инвесторов. Об этом 19 января сообщает британская газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, южнокорейское правительство намерено упростить требования к регистрации иностранных инвесторов для торговли акциями на фондовом рынке страны. Для осуществления инвестиционной деятельности гражданам и компаниям из других стран потребуется загранпаспорт или код идентификации юридических лиц. Регистрация в местных органах власти будет отменена.

Напомним, что 18 января президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе обеда с руководителями международных и корейских компаний в Давосе заявил, что южнокорейский рынок открыт, а механизмы для инвестирования в экономику страны будут приведены в соответствие с международными стандартами.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посоветовал властям регионов открыть киоски у входов в торговые центры.

Читайте также: Мантуров предложил у ТЦ открывать киоски с отечественными товарами