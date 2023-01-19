Вашингтон, 19 января, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США Грег Стьюби получил травмы после падения с крыши своего дома. Об этом пишет Bloomberg.

(сс) rawpixel Травма

По информации издания, республиканец от штата Флорида Грег Стьюби пострадал в результате падения с крыши собственного дома. Журналисты не приводят подробностей инцидента.

При этом на странице в социальной сети конгрессмена сообщается, что поздно вечером с ним произошел инцидент в его доме, в результате которого Стьюби получил несколько ранений.

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