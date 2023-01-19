Москва, 19 января, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело в отношении гражданина США по статье о шпионаже. Об этом 19 января говорится на официальном сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Федеральной службой безопасности возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»)», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, американец подозревается в сборе разведданных по биологической тематике, направленной против безопасности РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, читатели британского издания Daily Mail согласились с заявлением главы МИД России Сергея Лаврова о слабости США.

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