ФСБ возбудила дело в отношении гражданина США за шпионаж
ФСБ возбудила уголовное дело против гражданина США за сбор биологической информации
Москва, 19 января, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовное дело в отношении гражданина США по статье о шпионаже. Об этом 19 января говорится на официальном сайте ведомства.
Иван Шилов ИА REGNUM
ФСБ
«Федеральной службой безопасности возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»)», — говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, американец подозревается в сборе разведданных по биологической тематике, направленной против безопасности РФ.
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