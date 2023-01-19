Николаев, Украина, 19 января, 2023, 09:49 — ИА Регнум. В украинском городе Николаеве утром 19 января жители услышали взрыв, сообщает «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

По данным украинского СМИ, сначала в городе жители услышали звук взрыва, а после — звук сигнала воздушной тревоги. При этом местные власти о происшествии не информировали.

Информация о воздушной тревоге в Николаевской и Одесской областях поступила в 7:15, соответствующая информация была отмечена на интерактивной онлайн-карте минцифры Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 19 января в Харьковской области до объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.