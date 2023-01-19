Жители Британии поддержали слова Лаврова о США
Жители Британии поддержали слова Лаврова о неспособности США противостоять России
Лондон, 19 января, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Читатели британского издания Daily Mail согласились с заявлением главы МИД России Сергея Лаврова о слабости США, передает РИА Новости.
Ранее Лавров заявил, что у Вашингтона не хватает сил для сдерживания Москвы и Пекина.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ считает задачей, которую поставили перед собой США, — «окончательное решение русского вопроса». Отсюда и заявления про желание добиться «стратегического поражения» России, сказал Лавров.
Ранее Лавров отмечал, что США сформировали коалицию, в которую входят почти все европейские страны, и ведут войну против России на территории Украины. Он напомнил, что Наполеон мобилизовал почти всю Европу против Российской империи, а Гитлер — против Советского Союза.
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