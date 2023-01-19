Лондон, 19 января, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Читатели британского издания Daily Mail согласились с заявлением главы МИД России Сергея Лаврова о слабости США, передает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Ранее Лавров заявил, что у Вашингтона не хватает сил для сдерживания Москвы и Пекина.

«Возможно, это правда и именно поэтому США пытаются начать тотальную войну с Россией в Европе, надеясь, что страны НАТО сделают свою грязную работу, чтобы США могли свободно пойти один на один с Китаем», — пишет читатель под ником Reverend. I. M. Jolly.

«Америка никогда не могла самостоятельно победить в войне. Несмотря на всё их оборудование, смекалки у них ноль», — написал lostsoulyuy.

«Ну, он [Лавров] прав. У сегодняшней Америки нет ни одного шанса», — написал Magnum_PI.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ считает задачей, которую поставили перед собой США, — «окончательное решение русского вопроса». Отсюда и заявления про желание добиться «стратегического поражения» России, сказал Лавров.

Ранее Лавров отмечал, что США сформировали коалицию, в которую входят почти все европейские страны, и ведут войну против России на территории Украины. Он напомнил, что Наполеон мобилизовал почти всю Европу против Российской империи, а Гитлер — против Советского Союза.

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