Киев, 19 января, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Похороненный с государственными почестями банкир Денис Киреев, который входил в состав первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года и которого Зеленский посмертно наградил его медалью за «защиту государственного суверенитета», не погиб в начале марта 2022 года при выполнении спецзадания (версия Минобороны Украины). Его застрелила Служба безопасности Украины (СБУ). Ссылаясь на неназванного сотрудника СБУ, ежедневная американская деловая газета Wall Street Journal заявила, что служба «застрелила Киреева, поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы». Подробности и доказательства приведены не были, однако начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил The Wall Street Journal, что без Дениса Киреева Киев был бы взят.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим. СБУ

В статье говорится, что 23 февраля 2022 года Киреев якобы передал Буданову информацию о том, что президент России Владимир Путин отдал приказ начать специальную военную операцию следующим утром и что за пять дней до этого финансист отменил поездку во французские Альпы и остался на Украине. Тело 45-летнего банкира с простреленным затылком сотрудники СБУ бросили на тротуаре возле здания Печерского суда.

Читайте также: «Понятно, зачем Зеля бежал» — сети о гибели переговорщика с Россией в Киеве

Читайте также: Минобороны Украины подтвердило гибель одного из переговорщиков с Россией

Читайте также: «Гуляй-поле!» — Сеть об убийстве в Киеве участника переговоров с Россией

Убийство члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева не связано с его работой в делегации, утверждал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Денис Борисович Киреев — это был консультант по ряду вопросов, касающихся настроений в Российской Федерации. Он не был членом делегации, и, соответственно, перестрелка… не имеет отношения к работе делегации. Это было вне переговорного процесса, это было в Киеве, и там есть какой-то конфликт… Я бы это разделил», — сказал он.

Статью Wall Street Journal иронично прокомментирован политолог Владимир Корнилов:

«Удивительную статью опубликовал Wall Street Journal. В ней пытаются установить, был ли банкир Денис Киреев, казненный в марте прошлого года спецслужбами Украины, «русским шпионом» или «украинским героем». Автор спокойно признает, что Киреев был казнен в Киеве как «предатель» агентами СБУ. И, ссылаясь на главу ГУР Буданова, намекает на то, что это была ошибка, а на самом деле убитый был «патриотом Украины».

То есть тот факт, что над гражданином Украины учинили внесудебную расправу только за подозрение в «предательстве», газету совершенно не смущает. Если бы не слова Буданова о том, как Киреев героически работал на Украину, американцы не увидели бы в казни ничего особенного. Это же так демократично!».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что один из переговорщиков с украинской стороны Денис Киреев подозревался украинскими силовиками в госизмене, за это и был убит, известила газета The Wall Street Journal.

Читайте также: WSJ: СБУ убила переговорщика Киреева, который помог отстоять Киев