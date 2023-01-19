Кемерово, 19 января, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Имущество граждан, покинувших Россию, следует использовать для обеспечения жильём детей-сирот. Об этом заявила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова («Единая Россия») на совещании по вопросу обеспечения жильём детей-сирот в Кемерове.

Kremlin Pool Анна Кузнецова

Она отметила, что в России ожидают получения жилья 288 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Чтобы дать им всем жильё, нужно около 600 млрд рублей.

«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?» — сказала Кузнецова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что людей, покинувших страну из-за проведения военной спецоперации, нужно вернуть обратно. Это важно для экономики России.

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