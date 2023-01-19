Москва, 19 января, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Вероятность призыва срочников этой весной не с 18 лет, а с 21 года, крайне низкая, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Картаполов

«На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность, по сути, нулевая», — сказал Картаполов в эфире телеканала «Россия 1».

Для реализации предложения главы Минобороны Сергея Шойгу следует прежде всего принять изменения в законодательство о призыве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу в декабре 2022 года на итоговой коллегии ведомства с участием президента страны Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет.

Глава комитета Госдумы Картаполов позже отмечал, что увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, что может произойти в 2023 году. При этом, по его словам, увеличение возраста призыва граждан на срочную службу с 18 лет до 21 года не подразумевает увеличения численности призывников.

Кроме того, парламентарий не видит необходимости прогонять всю молодежь через военные сборы.

Президент России Путин в обращении к народу в 2022 году объявил о частичной мобилизации в России. Призыву подлежат граждане, проходившие военную службу.