Херсон, 19 января, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Под контролем России на сегодняшний день находится 75% территории Херсонской области, заявил 19 января врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Андрей Рубцов/ТАСС Владимир Сальдо

«Под контролем законной российской власти находится вся левобережная часть Херсонской области. Это 75% площади региона», — сказал он РИА Новости.

По его словам, это семь из девяти городов, 13 из 18 районов, значительно более половины населения.

Также под контролем России находится западная часть Кинбурнской косы, уточнил Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сальдо заявил, что ВСУ воспользовались относительным затишьем в Херсонской области как возможностью перебросить часть боевиков на донецкое направление.

По его словам, обстрелы и бои на линии соприкосновения в Херсонской области продолжаются и российские военные по-прежнему «давят на противника», осуществляют вылазки и диверсии.

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